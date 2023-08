Ultimo appuntamento estivo all'Ex Atr con il concerto delle Visioni di Cody

Si chiude questa domenica 27 agosto la rassegna EXTRAterrestre, che da giugno ad agosto si è svolta nel centro culturale EXATR, ex deposito delle corriere ATR a Forlì. L’ultimo appuntamento sarà dedicato alla musica live con il concerto delle Visioni di Cody, storica band locale dell’Appenino Tosco-Romagnolo. Sarà inoltre aperta la visionaria installazione Amacario ideata da Francesco Careri, e le opere Ecstasy e La Nazione dell’artista Flavio Favelli. I 6 appuntamenti della rassegna EXTRAterrestre hanno portato più di 1000 visitatori negli spazi di archeologia industriale, che sono stati vissuti dalla comunità con interesse e divertimento.

Il live sarà un’occasione speciale per la band Visioni di Cody, che celebrerà in EXATR 20 anni di carriera e 10 anni del disco manifesto della formazione “Appennino Libero”, sicuramente una delle uscite più originali ed iconiche nella scena indipendente Romagnola. Il concerto inizierà alle ore 21.00 e vedrà ospiti artisti e amici della scena musicale Romagnola che hanno accompagnato il gruppo in questi anni di attività. L’evento è organizzato insieme allo storico locale forlivese Diagonal Loft Club, che curerà anche l’area bar. Apertura spazi dalle 18.30 a mezzanotte, con djset e installazioni. Ingresso a offerta libera.

Le Visioni di Cody sono una band fondata nel 2003 a San Piero nell’Appennino Tosco-Romagnolo in provincia di Forlì-Cesena. Nell’eclettica discografia del gruppo si attraversa un rock alternativo in cui convivono sostrati post-rock, vizi cantautorali e guizzi punk-rock. Il marchio di fabbrica delle visioni è senz’altro una non etichettabile anarchia creativa, nelle loro canzoni infatti c’è sempre qualcosa che non quadra con i canoni classici. Nel 2017 la band incontra il rapper Max Penombra con cui inizia la collaborazione artistica con il primo disco insieme: Quando Esco Voglio Stare Tranquillo (2019/Brutture Moderne). Nel 2021 la nuova formazione inizia una collaborazione con Francesco Pontillo di Deposito Zero Studio, che ha prodotto gli ultimi singoli della band.

L’Amacario, ideato da Francesco Careri del collettivo romano Stalker, è un reticolo di 700 metri tra tessuti e corde, sapientemente tesi all’interno degli spazi esterni e interni di EXATR per costruire una “architettura del sogno” con oltre 60 posti (potremmo dire, appunto, 60 grandi amache. Vedi foto - ndr) nella quale il pubblico potrà salire e abbandonarsi. Questo allestimento-performance collettiva, curato in EXATR da Spazi Indecisi, si trasformerà attraverso i suoni e le persone ogni sera lo abiteranno, e rappresenta un invito a vivere gli spazi dell’edificio di archeologia industriale in maniera ludica e collettiva.

Non mancherà inoltre la possibilità di incontrare l’arte contemporanea, con il grande collage di manifesti Ecstasy, opera dell’artista Flavio Favelli e inaugurato il 14 giugno a cura di Città di Ebla/Ipercorpo Festival, che costituisce idealmente e fisicamente il varco di accesso alla nuova sala teatrale del Deposito e sarà visibile durante tutte le aperture EXTRAterrestre. Presente negli spazi per l’occasione anche la scultura luminosa La Nazione.

Info e contatti

Ingresso a offerta libera. Per informazioni: www.exatr / info@exatr.it / 375 7150258