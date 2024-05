Ultimo appuntamento in musica con i Preraffaelliti: al teatro Verdi “L'angelica tromba”

ForliMusica chiude la piccola rassegna musicale di eventi correlati alla grande mostra “Preraffaelliti Rinascimento Moderno” presso i musei San Domenico fino al 30 giugno con “L'angelica tromba” venerdì 7 giugno alle ore 21,00 presso il Teatro G.Verdi di Forlimpopoli. In scena i “Fiati Gloriosi” Marco Muzzati timpani barocchi salterio e voce recitante, trombe naturali e cornette storiche: Michele Santi (concertatore), Bruno Bocci, Martina Dainelli, Marco Tampieri.

Attraverso la terminologia e le metafore usate, Dante traccia una sorta di scenografia sonora non solo ad indicare la topografia delle anime nella tripartizione Inferno, Purgatorio e Paradiso, confinando le famiglie degli strumenti in uno specifico “locus circumstantiarum”, ma anche, come in uno spettacolo teatrale, una e vera e propria caratterizzazione delle situazioni e dei personaggi incontrati, sottolineandone aspetti che la forma sonora, con acuta sintesi, riesce a descrivere meglio di mille parole. Lo spettacolo, una sorta di “Lectura Dantis” ricalca proprio questa tecnica, così sapientemente utilizzata dal sommo poeta, per costruire una performance che da un lato fa riscoprire un aspetto spesso trascurato della Divina Commedia, ponendo l’accento sui passi in cui maggiormente si addensano i temi e le metafore sonoro-musicali, e da un altro, attraverso il suono e la musica vera e propria, cerca di suscitare un’emozione, non filtrata dall’intelletto, che fa arrivare le parole della Commedia dritte al cuore dello spettatore. Attraversando le tre Cantiche del poema, si nota infatti una precisa logica nell’evoluzione della musica, come a sottolineare l’ascesa verso la purificazione percorsa dal sommo poeta nel suo cammino: dai fragori dell’Inferno si giunge alla estasi musicale del Paradiso, così perfetta che si può percepire solo con il sentimento e non con l’orecchio e l’intelletto.

Evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni www.forlimusica.it.