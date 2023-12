Ultimo appuntamento per il 2023 della rassegna dialettale di San Martino in Villafranca: in scena "Al féri"

Venerdì 15 dicembre, alle ore 21.00, presso la Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, il Gruppo Teatrale La Broza di Cesena metterà in scena la commedia dialettale "Al féri", tre atti brillanti liberamente tratti da "Vacanze forzate" di A. Zucchini; un testo esilarante su come le ferie tanto attese possano trasformarsi in un incubo.

Ingresso 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: printservicefc@yahoo.com; 3487443860.