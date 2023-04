Ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con il mercatino dell'antiquariato

Sabato 8 aprile, dalle ore 8.00 alle 20.00, sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, come ogni secondo sabato del mese, torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato: artigianato, usato, riuso e curiosità, oggettistica e lampadari, mobili, libri e fumetti, dischi, collezionismo, vintage e modernariato con tante occasioni, curiosità e memorie del passato da scoprire sui banchi degli espositori.

Quello di sabato 8 aprile sarà l'ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con la classica manifestazione che si tiene in centro a Forlì ogni secondo sabato del mese. Sarà inoltre possibile approfittare dell'occasione per visitare la grande mostra in esposizione ai Musei San Domenico: “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968”: la moda dipinta, ritratta, scolpita, realizzata dai grandi artisti in tre secoli in un percorso con oltre trecento opere.