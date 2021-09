Ultimo appuntamento stagionale con lo spettacolo comico Vasumi & Friends, all’Arena dei Musei San Domenico, mercoledì 8 settembre, a partire dalle 21.15 circa. “Vorrei fosse un arrivederci a presto” dice Andrea Vasumi “ e poter dire ci vediamo in ottobre con la ripresa dello spettacolo Cialtronight ma, al momento, stiamo ancora navigando a vista per quel che riguarda la programmazione autunnale, in attesa di capire se e come potremo lavorare”

“Questo non toglie” continua Vasumi “che cercheremo di divertire e divertirci anche in questo spettacolo nel quale, oltre a me, saranno presenti Enrico Zambianchi, Willer Collura, Rino Ceronte e spero qualche altra sorpresa”

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21.15.

L’ingresso è subordinato al possesso del green pass.

Il nr. da chiamare per le prenotazioni è +39 393 0692223.

Il costo dei biglietti è di 8 € intero e 6 € ridotto.