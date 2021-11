Ultimo appuntamento sulle tracce del 'folle' pellegrinaggio di Dino Campana

Indirizzo non disponibile

Si conclude sabato 6 novembre il trittico di camminate dedicato al 'folle' pellegrinaggio di Dino Campana, immersi nei colori dell'autunno, ripercorreendo alcuni dei sentieri da Marradi ( il suo odiato-amato paese) a La Verna. Intorno al Falterona di cui descrive " le roccie( sic) ripide " nei Canti orfici , ci si muoverà per ricordare la sua via e la sua straordinaria avventura umana, sul confine tra Romagna e Toscana sul confine tra normalità e follia.



Ritrovo sabato 6 novembre al parcheggio Piancacelli - Campigna - Santa Sofia alle 09.45. Partenza escursione ore 10.00 puntuali

Difficoltà media per escusrionisti allenati, della durata di 6 ore circa (soste comprese), coprendo una distanza di 10 Km circa

Info e prenotazione obbligatoria entro le 17 del giorno precedente

Giancarlo Dini: 3383169741

Prezzo 12 euro.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Abbigliamento da trekking consono alla stagione, pantaloni lunghi, scarponi alti alla caviglia impermeabili con suola scolpita (tipo VIBRAM), giacca impermeabile, felpa o pile, cappello, pranzo al sacco e scorta personale di acqua di almeno 1,5lt.



GUIDA:

Rocco Penazzii - Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche ER580. Professione svolta ai sensi della L. 4/2013