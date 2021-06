Ultimo weekend per la mostra "Viaggi e racconti di una pagina bianca" di Vittorio Presepi

Ultimo week end di apertura, sabato e domenica, per la mostra di Vittorio Presepi intitolata "Viaggi e racconti di una pagina bianca" che ha riscosso un unanime successo di pubblico e di critica presso il Maf - Museo Archeologico "T. Aldini" di Forlimpopoli. "L'artista - spiega la curatrice della mostra Angelamaria Golfarelli - attraverso le sue opere infonde alla pagina bianca una singolare visione lirica capace di suscitare ogni volta emozioni e stupore. Un silenzioso ma vigoroso inno alla visione lirica dell'arte che Vittorio Presepi mette in essere rimanendo fedele alla pagina bianca su cui scrive con incisioni capillari e piegature precise, narrazioni e storie di geometrie e paesaggi". La mostra, resa unica anche da uno straordinario intervento site-specific nella sala della ghiacciaia - sarà aperta sia sabato che domenica dalle 15.30 alle 18.30. "Un'ultima occasione davvero da non perdere per una delle mostre più originali in corso in Romagna", conclude Golfarelli.