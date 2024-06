“Un anno di salti insieme”: il BRN Village festeggia il suo primo compleanno

Il BRN Village compie un anno: 3 giorni di sport, musica e divertimento in cui ci sranno gli atleti della Nazionale Italiana BMX, che coinvolgeranno tutti i partecipanti in un vero e proprio camp gratuito per avvicinare i ragazzi al mondo di questa specifica disciplina ciclistica. Mentre nel pomeriggio di sabato, si terrà l’inaugurazione del gonfiabile Airbag Jump che, con le sue dimensioni generose fra le più grandi in Italia (8 x 12 metri x 2 metri di altezza) farà divertire tutti i ragazzi che vorranno mettersi alla prova con salti, evoluzioni.

Poi ci saràa la muica. Si parte venerdì 7 giugno con il dj party feat. Brax/a, Blanches, Francesco Bove dalle ore 19.00 alle ore 24.00. Sabato 8 giugno Bmx camp con atleti della Nazionale Italiana BMX dalle ore 10.00 alle ore 19.00, l'inaugurazione della nuova pista air jump sarà alle ore 17.00 poi ?? ?????? + ???? ???? ????? feat. ManoLenta, Malibu e Antipop dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e Aperol Spritz party dalle ore 18.30. Domenica 9 giugno Bmx camp con atleti della Nazionale BMX dalle ore 10.00 alle ore 19.00, poi aperibio feat. Dj Enzo dalle ore 17.00 alle ore 22.00, happu hour Birra Bio dalle ore 18.30 alle ore 19.30