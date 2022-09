Un autunno ricco di ritmo e musica tra tribute band e comicità: ai nastri di partenza la stagione del Naima

Si riaprono le porte del "Naima Club-Taverna Verde" per la stagione 2022-23, e in prima fila, come accade da sessantanni ad oggi, ci sono i soci volontari della Coop Taverna Verde che con il loro lavoro anche per questa stagione, hanno fatto il “miracolo” di realizzare un calendario di tutto rispetto che coinvolgerà migliaia di persone che danzeranno ed assisteranno ad interessanti serate fino a primavera inoltrata. Il Boogie Woogie ha già aperto le danze lunedì 5 settembre con il botto e sarà cosi per ogni lunedì insieme ai Dj Andrea Zappoli e Danny Aldrovandi per tutta la stagione.

Confermata ed arricchita anche la rassegna musicale con le migliori “tribut band” della canzone made in Italy , “Note Italiane”, prima serata venerdi 7 ottobre con Battisti e Mina, a seguire ,Renato Zero, De Andrè, Vasco Rossi, Ivan Graziani, Eros Ramazzoti ed i Pooh. Ma l’appuntamento clou di questo autunno è atteso per venerdi 28 ottobre con lo spettacolo del Celentano tribute show, “Il re degli ignoranti” di Maurizio Schweizer, artista di grande successo nazionale ed internazionale.

Altra novità della nuova stagione è la rassegna "Naima Rock", tre serate rock con le tribut di Queen, U2 e Simple Mind. In programma due serate dedicate all’opera teatrale The Beatels History dei fantastici quattro ragazzi di Liverpool,creata e curata dalla Soul Brothers Company. Per il 2° anno consecutivo al Naima ospiterà anche il “Cialtronight” live show: sette serate dedicate alla risata e tanto altro, con il comico forlivese Andrea Vasumi e i suoi fantastici ospiti.

"Come sempre non mancheranno serate con spettacoli veramente Interessanti legati al mondo del volontariato e della beneficenza, che è uno dei motivi di maggiore soddisfazione per la nostra cooperativa - spiegano gli organizzatori -. Noi siamo appena partit: l'appuntamento è in via Somalia 2, sempre lo stesso indirizzo da sessant’anni ad oggi ed anche di domani".