Un’azione artistica collettiva e una festa rituale per il fiume Ronco-Bidente a Spinadello

Riprendono le attività a Spinadello, A partire da giovedì 31 agosto fino a domenica 3 settembre, l’ex acquedotto ospiterà “Meandri – Open Call”, un evento – laboratorio rivolto agli abitanti delle zone alluvionate della Romagna. A promuoverlo Neutopica insieme a Spazi indecisi, in collaborazione con I Meandri e l’Osservatorio locale per il paesaggio del Ronco-Bidente e con il sostegno del Comune di Forlimpopoli e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il supporto di Unica Reti Spa.

L’iniziativa, che sarà guidata laboratorio un gruppo di artisti in residenza, avrà come filo conduttore la relazione con l’acqua e con il fiume, a partire dalla recente alluvione che ha interessato molti territori in Romagna, tra cui l’area limitrofa all’acquedotto.

Il laboratorio – a numero chiuso - si articolerà in due incontri (in programma il 31 agosto e il 1 settembre) e porterà alla costruzione corale di un rituale dedicato ai corpi d’acqua, che verrà presentato in un evento pubblico in programma per domenica 3 settembre, alle ore 18. L’evento performativo sarà seguito da una cena condivisa. L’evento è a offerta libera. Per partecipare occorre iscriversi compilando un form pubblicato sul sito https://www.spinadello.it/evento/meandri-evento-performativo-pubblico-e-cena-rituale-condivisa/