Un calice di vino per una serata speciale dedicata alla storia degli Arcani Maggiori

Martedì 30 agosto alle 21 il Chiosco della Rovere ospiterà una serata speciale dedicata alla storia ed al fascino degli Arcani Maggiori. Chiara Macherozzi guida abilitata della Regione Emilia-Romagna, terra‘ una conversazione su Caterina Sforza, passata alla Storia come l’eroica “Tigre di Forlì“, la mitica “Leonessa di Romagna”, rileggendo la sua avventurosa vita attraverso gli Arcani Maggiori. Ospite della serata sarà Andrea Vitali, riconosciuto in ambito accademico come uno dei massimi esperti di Tarocchi a livello internazionale , che introdurrà la conversazione con un suo breve intervento sui Tarocchi Visconti-Sforza.

Il Chiosco della Rovere si trova tra le vigne di Tenuta Villa Rovere e il laghetto attorno al quale si potrà sorseggiare un drink o bere un calice di vino. Per trascorrere la serata in un contesto naturalistico racchiuso tra il fiume Montone ed il Canale dei Mulini, sulla strada che da Forlì porta a Terra del Sole. Il Chiosco è raggiungibile percorrendo la strada bianca adiacente la Chiesa di Rovere, in via delle Vigne 19/21. Possibilità di parcheggio in vigna. Costo 18 euro a partecipante, incluso calice di vino o cocktail a scelta. Prenotazione obbligatoria entro il 29 agosto via Whatsapp al 3421942050