"Un cielo si tinge di rosa", la band musicale dei medici in concerto per la Festa della Donna

Sabato 9 marzo, alle 15,30 al Centro Sociale "Primavera" di via Angeloni, 56, in omaggio alla Festa della Donna il Comitato di quartiere Ca’Ossi, in collaborazione col Centro Sociale Primavera, organizza il concerto “Un cielo si tinge di rosa” eseguito dalla band musicale “Musi..Canti” composta da medici con la passione della musica.

"La Festa della Donna ricorre in tutto il mondo l’8 marzo ed il fiore simbolo è la mimosa - ricorda Maria Adele Piazza, coordinatrice del Comitato di Quartiere -. E’ una giornata fortemente simbolica che dovrebbe essere ricordata “ogni giorno” dell’anno poichè ha lo scopo di richiamare alla memoria le conquiste sociali, politiche, economiche, ottenute in questi 100 e più anni dalle donne, pagando a caro prezzo il loro impegno, a volte anche con la vita e nel contempo vuole ricordare le discriminazioni e violenze subite nel passato e quelle che ancora ci sono quasi quotidianamente nel mondo. Su queste conquiste poggia la libertà di tutte le donne moderne".

"A Ca’Ossi La festa della donna quest’anno si è articolata in più iniziative che vanno volutamente oltre la data dell’8 marzo - prosegue Piazza -. Il concerto che proponiamo verrà eseguito dalla band “I Musi…Canti”, un affiatato team di professionisti della sanità romagnola, composto da uomini e donne, per rimarcare che la differenza di genere così qualifica in modo positivo il rapporto uomo e donna". "La presenza anche di voci femminili valorizza ulteriormente i brani scelti che sono di grande successo ed al centro hanno quasi sempre l’amore, la bellezza della vita, il mistero, la speranza - conclude Piazza -. La musica coinvolge e conforta l’anima ed è capace di farci sospendere pensieri negativi, stimolando allegria, gioia, spensieratezza dedicata al valore delle donne è tutta un’altra musica". L'ingresso sarà libero.