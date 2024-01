"Un colpo di fortuna" alla Sala San Luigi con una matinée e proiezioni

Intero € 6,50, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto € 4,50 UNIVERSITARI

Domenica 21 gennaio ore 9.00 la Sala San Luigi propone la prima Matinèe del 2024 con il film "Un Colpo di Fortuna", l'ultima commedia targata Woody Allen.

Il film racconta di Jean e Fanny, una coppia apparentemente ben assortita. Hanno un lavoro redditizio, vivono in un quartiere elegante di Parigi e sembrano innamorati come all'inizio della loro relazione. Di lui si mormora che abbia uno scheletro nell'armadio sul piano professionale. Lei invece inizia a provare un senso di colpa che si unisce alla passione che sente nascere per un compagno di liceo incontrato un giorno in modo casuale.



Il biglietto Colazione + Cinema è disponibile solo su Liveticket.it a € 8,50 + Diritto di prevendita



Il film sarà in programmazione anche:



- sabato 20 gennaio ore 21.00

- domenica 21 gennaio ore 18.15



- domenica 28 gennaio ore 15.30 ed ore 21.00