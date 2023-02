Un corso d'arte sulle avanguardie artistiche del '900

Si intitola "Corso di arte: percorsi intorno alle avanguardie artistiche del ‘900" il ciclo di incontri sull’arte contemporanea in sei lezioni in presenza organizzato dall’Associazione Anziani il Delfino che prenderà avvio il prossimo 23 febbraio.La docente sarà Alessandra Righini, laureata in Architettura, docente di Storia dell'arte in pensione, formatrice in corsi di formazione per insegnanti del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha pubblicato articoli e saggi su riviste e libri dedicati all'insegnamento e all'arte e tiene una rubrica di critica d'arte nella rivista nazionale “Il Pensiero Mazziniano”.

Il corso è rivolto a tutti, appassionati d’arte, amanti della conoscenza e delle arti figurative, studenti, pensionati, semplici cittadini curiosi. Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Associazione in via Sillaro,42- Quartiere Cava – Forlì con orario dalle 18,00 alle 19,30. La partecipazione al corso è completamente gratuita, è richiesta la sola adesione all’Associazione “Il Delfino” che garantisce la copertura assicurativa all’interno dei locali durante gli incontri e alla visita guidata. Il corso infatti si concluderà con un’uscita didattica alla Collezione Verzocchi presso Palazzo Romagnoli di Forlì in orario da concordare con i partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni: Via Sillaro, 42 – 47121 FORLI’ (FC) - Cell e Wapp: 3792649667 e-mail: centroildelfinofc@gmail.com