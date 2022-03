Un corso di “Cartapesta bestiale” allo Spinadello

75 euro per gli adulti e di 35 euro per i bambini

Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le attività all’aria aperta nell’oasi naturalistica alle porte di Forlimpopoli dello Spinadello. Mercoledì 30 marzo, prenderà il via, ad esempio, alle 20.30 un divertente corso di “Cartapesta bestiale”

La cartapesta è una tecnica che permette di riutilizzare tutta quella carta che, complici anche ordini online e imballaggi in eccesso, abbonda nelle nostre case: una tecnica per realizzare qualcosa di bello che faccia bene anche al Pianeta.

La specialità di Martina Ravaioli, in arte Macro.glossa, è farne dei bellissimi animali ispirati alla fauna che popola i nostri boschi, da appendere al muro o appuntare alla giacca.

Il corso si articola in tre lezioni, la prima per l’appunto mercoledì alle 20.30 sull’impostazione delle forme, cui seguiranno mercoledì 6 aprile quella sulla stratificazione step by step e mercoledì 13 aprile quella finale sulla scelta della palette per la colorazione.

Tutte le lezioni si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30. Il costo è di 75 euro per gli adulti e di 35 euro per i bambini che vogliono unirsi. Per partecipare è necessario iscriversi via mail all’indirizzo spinadello@gmail.com o telefonicamente chiamando Martina al 339 6156687 o Beatrice al 328 9582919.

Il corso, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli, si svolge nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione da Covid-19.