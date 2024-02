Un diario della pandemia racconta la prima fase del lockdown: alla Fabbrica delle Candele “Vite sospese” di Marco Susanna

Mercoledì 21 febbraio alle18.00, la Sala Arancio della Fabbrica delle Candele, ospita per il ciclo “Autori in Fabbrica” “Vite sospese” di Marco Susanna. Introduce l'incontro e dialoga con l'autrice Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele.

“Vite Sospese - il tempo del virus - i primi 100 giorni dell’emergenza” è un libro/diario giornaliero, scritto tutte le sere dal 9 marzo al 16 giugno del 2020, in cui stati d’animo, accadimenti, sensazioni, paure, dubbi e domande, si susseguono senza respiro giorno dopo giorno fino al termine della prima fase del lockdown dovuto alla pandemia.

Un libro che non ha nessuna pretesa se non quella di donare ai posteri la memoria di un momento storico senza precedenti nell’era del tutto e subito, in cui da un giorno all’altro ci si è ritrovati a dover fare i conti con un “mostro” che sicuramente ha cambiato per sempre il modo di concepire la nostra vita rivedendo numerose priorità.

Il ricavato della vendita della pubblicazione andrà devoluto a favore di Associazioni forlivesi impegnate nel terzo settore.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info: 0543 712 833 / 712 112. "Autori in fabbrica" è il ciclo di incontri con giovani scrittori o con autori che parlano ai giovani, ideato da Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele.

Marco Susanna nasce a Perugia nel 1964. Dopo aver vissuto in varie città d’Italia (Perugia, Tivoli, Roma, Chieti, Urbino), si trasferisce a Forlì nel 1983 dove consegue il diploma di maturità classica. Nel 1988 ottiene la laurea in scienze motorie a Urbino e nel 2003 la specializzazione per l’insegnamento del sostegno in aiuto scolastico ad alunni diversamente abili presso Rimini. Entra nella scuola pubblica e nel 2005 assume l’incarico di docente di sostegno a tempo indeterminato.

Da molti anni è impegnato nella creazione e coordinamento di progetti sportivi ed educativi a 360° rivolti ai giovani e più in particolare alla solidarietà a supporto del disagio e dello svantaggio sociale; ricordiamo, tra gli altri, progetti di aiuto alle cittadine terremotate di L’Aquila, dell’Emilia e del Centro Italia. Svolge attività di recupero e valorizzazione del territorio forlivese con progetti scolastici legati alla memoria dei rifugi della seconda guerra mondiale in zona di Castiglione di Villagrappa; attua progetti periodici legati alla tragedia del Vajont del 1963 e più in generale all’emergenza idrica attuale. Si occupa inoltre di educazione stradale e di legalità sportiva con approfondimenti su doping, scommesse illegali e razzismo.

Per 11 anni ha condotto un programma TV sulle reti di Videoregione\Canale 11\Teleromagna dal titolo Amico E’, dando voce a 8000 ragazzi in studio provenienti da tutta la Romagna scolastica e sportiva per un totale di 200 puntate.

Pubblicazioni:

• 2011: “Il calcio dei piccoli” frutto della sua esperienza come responsabile regionale dei settori giovanili della FIGC per 20 anni.

• 2011: “Forlì con L’aquila” in occasione di un gemellaggio sportivo tra le due città.

• 2017: “Momenti negli occhi” istanti personali in poesia.

• Dal 2008 ad oggi scrive articoli per il quotidiano online Forli Today.

Riconoscimenti:

• 2011 riceve il premio “Fair Play” del Panathlon per la sua intensa attività rivolta ai ragazzi;

• 2012 riceve un riconoscimento dalla UEFA per i progetti legati all’educazione alla solidarietà verso le società sportive terremotate emiliane e abruzzesi.