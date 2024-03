Un'economia che guarda al futuro: a Forlì "Diamo la parola ai giovani"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 15 marzo la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor Ets, in collaborazione con La Bcc ravennate forlivese e imolese, promuove a Forlì l'evento "Diamo la parola ai giovani", nel corso del quale verranno presentate le ultime ricerche effettuate da ragazze e ragazzi borsisti della Fondazione. I temi delle ricerche riguardano aspetti sia del nostro territorio che delle nuove linee di sviluppo di un’economia che sappia guardare al futuro delle nuove generazioni.

A raccontare le loro esperienze: Arianna Guerrini, la rigenerazione urbana, Livio Marsico, il crowdfunding e Francesca Coveri, i workers buyout. Introdurrà i lavori la prof.ssa Barbara Petracci, Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Management dell'economia sociale di UNIBO. Nell’occasione verranno presentate anche le nuove Borse di studio, di ricerca e tirocini lavorativi, promosse in collaborazione tra La BCC e la Fondazione per il 2024, che vedono stanziati 100.000 euro a favore dei giovani del nostro territorio.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si svolgerà venerdì 15 marzo, alle ore 16,00 nella Sala “Mario Loreti” alla Casa del Donatore dell’AVIS, in Via Giacomo della Torre 7 a Forlì.