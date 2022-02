"Un eroe" proiezioni in italiano e in versione originale alla Sala San Luigi

La pellicola "Un eroe" in italiano e in versione originale alla Sala San Luigi, venerdì 18 e sabato 19 alle 21, domenica 20 alle 18:15 e alle 21. Martedì 22 alle 21 la proiezione sarà in versione originale con sottotitoli in italiano.

Rahim, un pittore-artigiano dagli occhioni verdi e lo sguardo pulito, in prigione perché non è riuscito a saldare il debito contratto con l’ex cognato, nonostante abbia compiuto, senza secondi fini, un gesto di grande nobiltà – la restituzione di una borsa dal cui contenuto avrebbe potuto ricavare il suo ‘riscatto’ –, finisce per pagare non solo in termini di libertà, ma anche di reputazione, per la sua bontà senza ombre. Non riesce, infatti, a schivare i fantasmi che albergano negli altri uomini, in chi non può e non vuole riconoscere al bene, così come al male, il suo statuto di banalità. E in chi, come l’ex cognato e la figlia di quest’ultimo, fa anche dell’onestà un campo di battaglia, il terreno di una competizione della misurazione di un primato.