Un'escursione alla scoperta delle fioriture estive sul Monte Falco

Domenica 17 luglio si va alla scoperta delle Fioriture estive sul Monte Falco con un'escursione gratuita. Una semplice escursione sul tetto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per osservare le fioriture estive che colorano la cima del Monte Falco nel momento del loro massimo splendore. L'evento è organizzato in collaborazione con il Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia.



Percorso: Parcheggio Fangacci – Monte Falco – Piancancelli – Parcheggio Fangacci. Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio dei Fangacci. Termine previsto per le 12.30 circa. Difficoltà: E (Escursionistico). Lunghezza: 5 km circa. Dislivello: 200 m circa. Occorrente: scarponi da trekking con la suola scolpita, pantaloni lunghi e giacca impermeabile/antivento, copricapo, crema protettiva, acqua (1l), snack.

La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria entro le 17.00 del giorno precedente o fino ad esaurimento posti.



Per informazioni e prenotazioni: Idro Ecomuseo di Ridracoli, 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net, Centro Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di Santa Sofia, 0543 970249, cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it