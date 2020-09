Un'escursione in collina per ricordare l'eccidio delle Sodelle

Sabato 26 settembre il Comune di Santa Sofia, insieme al Comune di Galeata, ANPI di Santa Sofia e di Galeata, associazione Reduci e Combattenti e Alpini Alto Bidente organizza le celebrazioni per comemmorare l'Eccidio delle Sodelle, durante il quale vennero barbaramente uccisi 14 civili tra il 27 e il 29 settembre 1944.

L'appuntamento è alle ore 11 presso il monumento ai caduti a Collina di Pondo. Dopo i saluti istituzionali da parte degli amministratori dei Comuni di Galeata e Santa Sofia e gli interventi di Liviana Rossi, presidente ANPI Santa Sofia, e Gianfranco Miro Gori, presidente ANPI Provinciale Forlì Cesena, verrà deposta una corona al monumento.

Alle 11.30, inoltre, si terrà l'inaugurazione del nuovo sentiero Vallone – Rio Torto” a cura del Consorzio Forestale Alta Val Bidente.

In concomitanza con le celebrazioni, è in programma anche un'escursione alla scoperta delle terre di Collina di Pondo, organizzata dall'Associazione Tour De Bosc. Il ritrovo è alle ore 8 presso l'Agriturismo Collina di Pondo e il rientro è previsto entro le 11, in modo da potere partecipare alle celebrazioni. L'iniziativa è gratuita ma è consigliata la prenotazione (Stefano, 347 5074386; Andrea 348 1364102).