“Un’estate da leggere” a Premilcuore: Valentina Bardi presenta il suo libro “Ventiquattro”

Venerdì 16 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Ricci a Premilcuore, è in programma la presentazione del libro “Ventiquattro” di Valentina Bardi, pubblicato nel 2019 presso la casa editrice il Ponte Vecchio di Cesena.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Premilcuore in collaborazione con la Pro loco, all’interno della rassegna “Un’estate da leggere”.

Il romanzo racconta di Giada, sindacalista, sposata con Andrea, giornalista inviato di guerra, che ha una famiglia numerosa da mantenere e a cui badare. Quando la figlia Elena, sposata e incinta all'ottavo mese, perde il figlio, il padre rientra dall'Afghanistan. Questo rientro mette in luce una profonda crisi di coppia: Giada è sempre più convinta che Andrea non la ami più. Intanto Martina, la figlia diciottenne, frequenta Matteo, studente universitario, di famiglia molto benestante, con idee politiche contrarie a quelle che lei ha ricevuto dai suoi. Attraverso l'evoluzione della relazione fra i due ragazzi, che sarà segnata da una tragedia, si sviluppano delle sottotrame che andranno a coinvolgere il piccolo mondo intorno ai personaggi principali. Le convinzioni etiche e morali su cui molti di loro credono di basare le loro esistenze, sono messe inesorabilmente in discussione e ognuno dovrà cercare la propria verità, il proprio senso di onestà verso se stesso.

L’autrice galeatese Valentina Bardi, da sempre appassionata di libri, fa parte del gruppo di lettura ‘Teodorico’ di Galeata, che da anni propone incontri pubblici e reading su autori italiani e stranieri. ‘Ventiquattro’ è il suo primo romanzo.

Per info: Ufficio Cultura 0543-975428-29

