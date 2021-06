"Un'estate giovanile": Marianne Mirage apre il ricco calendario di eventi alla Fabbrica delle Candele

Per partecipare è inoltre necessario, oltre ovviamente alla prenotazione, presentarsi con anticipo per il triage. L'apertura dei cancelli è prevista 20.15

Musica, teatro e cultura. La Fabbrica delle Candele" si animerà con "Fabbrica Estate", con un ricco calendario di appuntamenti che si apriranno lunedì sera, alle 21.15, con Marianne Mirage, tra i più noti e apprezzati volti emergenti della musica italiana. "Sarà un'estate giovane e giovanile - afferma l’assessore Paola Casara , che riaccenderà i riflettori in grande stile anche su un luogo importante della città come la Fabbrica delle Candele per guardare al futuro con fiducia ed energia”.

Il dirigente comunale della Cultura Stefano Benetti e il drettore Artistico della “Fabbrica” Marco Viroli hanno illustrato il programma nei dettagli. I posti sono limitati in conformità alla normativa anti-covid. Si può partecipare solo su prenotazione accedendo al link https://bit.ly/34JSb9q. Per partecipare è inoltre necessario, oltre ovviamente alla prenotazione, presentarsi con anticipo per il triage. L'apertura dei cancelli è prevista 20.15.

In caso di maltempo, gli spettacoli saranno spostati a data da destinarsi compatibilmente con le disponibilità del calendario. Gli eventi organizzati da Accademia Perduta Romagna Teatri si svolgeranno invece al Teatro il Piccolo, via Cerchia 98.