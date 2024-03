Un fine settimana dedicato alle donne al Mercato di Campagna Amica: l'azienda agricola colpita dall'alluvione torna per l'occasione

Prezzo non disponibile

Dal 08/03/2024 al 09/03/2024

Dopo essere stata colpita dalla devastante alluvione dello scorso maggio 2023, l'Azienda Agricola Bombardini Roberta torna al Mercato di Campagna Amica di Viale Bologna 75 a Forlì per un fine settimana tutto giallo. In occasione della Giornata internazionale della Donna, il Mercato accoglierà i visitatori con una selezione speciale di prodotti dedicati alle donne, tra cui fiori freschi, dolci artigianali e regali unici.

L'obiettivo del Mercato di Campagna Amica è promuovere l'agricoltura locale e sostenere i piccoli produttori della zona, esaltando l’importanza della stagionalità e del km0 per un consumo sano e consapevole. Oltre a offrire prodotti di alta qualità, il mercato crea anche un ambiente accogliente e comunitario dove le persone possono incontrarsi, condividere storie e celebrare le tradizioni locali. Nonostante le sfide incontrate, l'Azienda Agricola di Bombardini Roberta si è ripresa con determinazione e sarà presente al Mercato di Campagna Amica per celebrare la Giornata internazionale della Donna l'8 e il 9 marzo. Porterà con sé una selezione eccezionale dei suoi fiori, offrendo agli ospiti la possibilità di acquistare splendide creazioni floreali, le pinate o le profumate aromatiche, per celebrare questa importante occasione.