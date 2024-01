Un fine settimana di eventi a Castrocaro Terme e Terra del Sole, tra laboratori di Carnevale e visite guidate

Prezzo non disponibile

L'ultimo fine settimana di gennaio è ricco di iniziative dedicate a grandi e bambini nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sabato 27 gennaio prendono il via i laboratori di carnevale organizzati dall'amministrazione e Formula Servizi Soc. Coop. in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole. Gli appuntamenti previsti sono tre, tutti i sabato pomeriggio dal 27 gennaio al 10 febbraio, con ritrovo alle ore 16:30 nella sede di Palazzo Pretorio a Terra del Sole. I laboratori sono dedicati a bambini dai 6 ai 12 anni e hanno un costo di € 5 a bambino. Il primo appuntamento prevede la realizzazione di un manufatto artistico pensato per festeggiare l'arrivo del Carnevale: Esplosioni di Stelle Filanti.

Domenica 28 gennaio è possibile visitare alle ore 10:30 il rinascimentale Palazzo Pretorio di Terra del Sole e il ricco Museo dell'Uomo e dell'Ambiente in esso contenuto, mentre alle ore 16:00 la visita guidata è programmata nella suggestiva Fortezza medievale di Castrocaro Terme. Per ogni appuntamento il costo della visita è di € 5 a partecipante a cui si aggiunge il costo del biglietto della struttura secondo tariffario (€ 5 intero o € 4 ridotto).

Per tutte le iniziative è necessaria l'iscrizione contattando il 3499766518 entro le ore 12.00 del giorno precedente l'evento.