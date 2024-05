Un fine settimana di festa tra musica e gastronomia con "Il paese degli amori" a Santa Sofia e la "Festa selvaggia" a Corniolo

Il territorio di Santa Sofia è in festa nel fine settimana. Sabato 1 giugno, dalle 18.30 presso il Parco della Resistenza, ritorna il festival "Il paese degli amori" organizzato dall'associazione musicale "C. Roveroni". Alle 18.30 musica con il Corpo Bandistico "C. Roveroni" di Santa Sofia. Dalle 19.00 apertura degli stand gastronomici presso le Cucine dell'Ostello con menù a cura di Pro Loco Santa Sofia e Tre Ponti Alto Bidente. Dalle 21.00 concerto dei gruppi della scuola di musica dell'Associazione Musicale "C. Roveroni". Domenica 2 giugno, alle 21.00 presso il Teatro Mentore, concerto del Corpo Bandistico "C. Roveroni" diretto dal Maestro Massimo Bertaccini.

Ancora sabato 1 giugno (a cena) e domenica 2 (a pranzo), a Corniolo si apre la "Festa Selvaggia", due giorni dedicati alle prelibatezze gastronomiche a base di selvaggina locale regolarmente catturata, macellata e certificata, da gustare nell'area feste di Corniolo o presso i ristoranti della zona. Per informazioni 388 4551601 - 377 4131417, Pro Loco Corniolo Campigna.