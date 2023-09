“Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”: due giorni di spettacoli, cortei, rievocazioni storiche

Torna l’appuntamento con “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”, la rievocazione storica che per due giorni – sabato 23 e domenica 24 settembre – animerà il cuore della città artusiana in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio. Ispirata ai grandi festeggiamenti che, nel XVI secolo, accolsero Brunoro II Zampeschi di ritorno dalla Francia, la manifestazione giunge quest’anno alla 44^ edizione con un ricco programma di iniziative: sfilate in costume, disfide, visite guidate, iniziative per bambini e famiglie, spettacoli.

Sabato 23 settembre si comincia alle ore 15.30, al Museo Archeologico, con “Il tesoro del Castello”, una caccia al tesoro per bambini e famiglie che dovranno scovare gli indizi riferiti ai personaggi vissuti nella Rocca e ai protagonisti del Rinascimento romagnolo. Costo 5 euro a persona - biglietto famiglia 12€ (max 2ad+2 bambini).

Alle ore 16 nella corte della Rocca prenderà il via il Mercato rinascimentale, animato da giochi dell’epoca, e si svolgerà un laboratorio rivolto ai bambini per realizzare con i mattoncini da costruzione uno stemma rinascimentale. Alla stessa ora in piazza Garibaldi aprirà i battenti l’Hostaria del Pellegrino. Sempre alle ore 16, il Fossato della Rocca sarà animato dai “Giochi del Palio”: tiro alla fune, corsa con le travi, calcetto storico, lancio dell’accetta e lancio della bandiera. Alle ore 18.30 è in programma una visita guidata ai Camminamenti della Rocca accompagnati da una dama di compagnia della signora Battistina Savelli. Si parte dall’ingresso del Museo Archeologico. Prenotazione obbligatoria.

In serata il Fossato della Rocca si animerà con alcune spettacolari iniziative. Alle 21 la “Contesa delle Bandiere” vedrà sfidarsi le quattro contrade di Forlimpopoli.. A seguire, la lettura de “L’innamorato”, opera scritta da Brunoro II Zampeschi, per scoprire l’arte del corteggiamento del ‘500. Gran finale alle ore 22 con uno spettacolo di danza acrobatica aerea del Viky Aerial Team Show.

Il programma di domenica 24 settembre si aprirà alle ore 11.30 con la celebrazione della Messa a San Ruffillo, con l’offerta dei ceri e la benedizione dei vessilli, Nel pomeriggio a partire dalle 16 entreranno in attività il mercatino rinascimentale e l’Hostaria del Pellegrino e si terrà (nel cortile interno della Rocca) si terrà un Laboratorio per bambini per realizzare con i mattoncini una piccola Rocca. Il momento culminante scoccherà alle ore 17 con il corteo storico per accogliere il conte Brunoro II Zampeschi di ritorno dalle terre di Francia. I festeggiamenti saranno aperti da uno spettacolo di falconeria, mentre a seguire nel Fossato della Rocca ci saranno duelli di armati, esibizioni di sbandieratori, tamburini, giullari e spettacoli di falconeria.

Alle ore 18.30 si ripete la visita guidata ai Camminamenti della Rocca con la dama di compagnia di Battistina. A seguire (ore 19.15) si potrà sperimentare “Un assaggio del banchetto” con le ricette tratte dalla tradizione rinascimentale (a cura di Arkeogustus). Costo euro 15 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. Gran finale alle ore 21 nel Fossato della Rocca con “Il credo dei mercenari”: monaci guerrieri, ambasciatori delle arti manipolatorie del fuoco, daranno dimostrazione delle loro abilità in uno spettacolo di acrobazie, combattimenti, tecniche di acro-porter e manipolazione di fuoco.

Si ricorda, inoltre, che sabato e domenica sono gli ultimi due giorni per visitare la mostra “L’anima in terra”, personale della scultrice e ceramista Marina Fabbri allestita nei locali del Museo Archeologico Tobia Aldini. In questi giorni il Museo sarà aperto dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Per info e prenotazioni delle varie iniziative: e-mail: maf@comune.forlimpopoli.fc.it tel: 337 118 0314. “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli” è promosso dalla Pro Loco Forlimpopoli Aps con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. L’ingresso è libero. Programma completo e ulteriori informazioni sui siti www.forlimpopolicittartusiana.it e www.ungiornonellarocca.com.