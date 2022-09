“Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli” si chiude con corteo storico, duelli, spettacoli di falconeria

Gran finale , domenica 11 settembre, di “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”, che si conclude con la rievocazione del ritorno del conte Brunoro II Zampeschi dalle terre di Francia. Ad aprire la giornata sarà, alle 11,30, la celebrazione della Messa a San Ruffillo, con l’offerta dei ceri e la benedizione dei vessilli.



Poi, alle ore 17,30 si metterà in moto il fastoso corteo storico per accogliere il conte Brunoro II, con dame, paggi, cavalieri. I festeggiamenti saranno aperti da uno spettacolo di falconeria e proseguiranno nel Fossato della Rocca con duelli di armati, esibizioni di sbandieratori, tamburini, giullari e, di nuovo, spettacoli di falconeria

Gran finale alle ore 21.con lo spettacolo d’azione con musica, fuoco, danza ed effetti speciali a cura del gruppo “Lux Arcana”.



Fra gli altri appuntamenti della giornata ricordiamo, alle ore 16, in piazza Pompilio, il laboratorio per ragazzi dai 5 ai 12 anni per ideare e costruire il proprio stemma araldico. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni mandare una mail a turismo@comune.forlimpopoli.fc.it

Sempre in piazza Pompilio dalle 16,30 saranno aperti l’Hostaria del Pellegrino e il mercato rinascimentale animato da giochi rinascimentali, mentre dalla stessa ora si potrà visitare anche la mostra fotografica “I primi 30 anni sbandierando!” per i 30 anni del Gruppo Sbandieratori Brunoro II. Dalle 16 alle 20 sarà aperto anche il Museo Archeologico Forlimpopoli Tobia Aldini.



“Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli” è promosso dalla Pro Loco Forlimpopoli Aps con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. L’ingresso è libero. Programma completo e ulteriori informazioni sui siti www.forlimpopolicittartusiana.it e www.ungiornonellarocca.com.