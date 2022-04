Un giovanissimo contrabbassista alla Sala Sangiorgi: Diego De Santiago si esibisce in Schubert e Bottesini

La Young Musicians European Orchestra, che in questi giorni è riunita a Forli per per le prove del Concerto dì Pasqua, presenta agli studenti e al pubblico uno dei suoi musicisti stranieri più giovani: il contrabbassista spagnolo Diego de Santiago, che si è diplomato al Conservatorio dì Madrid a soli 14 anni e che si esibirà la mattina di domenica 10 aprile - alle 11:30 - nella Sala Sangiorgi presso l’Istituto Musicale Masini. Accompagnato dal pianista Pierluigi Di Tella eseguirà musiche di Schubert e di Bottesini.

Vincitore di numerosi premi, Diego de Santiago ha ora 18 anni ed è uno degli elementi di spicco della Young Musicians European Orchestra.

Il concerto rientra nella rassegna “Forlì Grande Musica” organizzata da Emilia Romagna Festival con la direzione artistica di Massimo Mercelli, in collaborazione con il Comune di Forli.

Ingresso libero. Obbligo di mascherine ffp2 e green pass