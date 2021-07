Un giovedì all'insegna dello swing a Forlimpopoli per 'Serefuori', con 'Miss Cecily and her hot strings'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Terzo appuntamento giovedì 15 luglio in Piazza Garibaldi alle 21 con Serefuori, la manifestazione che anima le serate dei giovedì di luglio a Forlimpopoli offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare buona musica dal vivo mentre passeggia tra i mercatini alla ricerca di curiosità o degustando le offerte enogastronomiche offerte da bar e ristoranti dei locali del centro.

La colonna musicale della serata sarà affidata questa volta a Miss Cecily & Her Hot Strings (ovvero Cecilia Ottaviani alla Voce, Davide Tardozzi alla Chitarra, Nicola Nieddu al Violino e Cristiano Costa al Piano) che proporranno un vero e proprio viaggio attraverso il mondo del Jazz, del sempreverde Swing, accostandosi al magico periodo degli “anni ruggenti” fino ad arrivare ai grandi classici della musica pop, immergendo il pubblico in un repertorio italiano ed internazionale.

propone un “Live” elegante, coinvolgente e ricco di passione per la “buona” musica, adatto ad ogni occasione.

"Le prime serate - ricorda il sindaco Milena Garavini - hanno raccolto il pieno apprezzamento del pubblico, cui da questa sera in poi offriremo la possibilità di continuare ad ascoltare la musica mentre passeggia tra le bancarelle del mercatino, spostandolo dalle vie adiacenti direttamente in piazza Garibaldi. Confidiamo che anche questo contribuisca all'ulteriore successo dell'iniziativa che mira ad unire musica, cibo, e artigianato all'insegna dello stare bene insieme".