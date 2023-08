Un giovedì di giochi a Castrocaro

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento con “Di giovedì,arte, antichità, aperitivi” a Castrocaro Terme e Terra del Sole. In Piazza Paul Harris (viale Marconi), mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, prodotti tipici del territorio e mercatino dedicato ai bambini. Per chi desidera dedicarsi allo shopping serale i negozi saranno aperti e presso i bar e ristoranti sarà possibile degustare un piacevole aperitivo in compagnia.

Il 17 agosto dalle 19:00 alle 23:00 giochi in legno e rompicapo.

tel. +39 0543 769631 – cell./wa +39 350 5193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel