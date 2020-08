Un giro del mondo fotografico grazie ai reportage "Con la valigia in mano"

Mercoledì 12 agosto alle ore 21,30 nella suggestiva Arena San Domenico di Forlì il Foto Cine Club Forlì presenta "Con la valigia in mano", una serata dedicata alla proiezione di reportage fotografici realizzati dai soci del cine club.

Dalla Cambogia a Berlino, passando per le strade di San Francisco, Tokyo e le isole Svalbard. Un giro del mondo attraverso i reportage dei fotografi forlivesi che hanno girato i vari angoli della Terra con la valigia in mano.

Per facilitare l’ingresso e garantire l’adeguata sicurezza, è gradita la prenotazione che è possibile effettuare per telefono o via whatsapp comunicando il/i nominativo/i al 328 2959500. I posti sono garantiti fino a venti minuti prima dell’inizio della proiezione. Ingresso libero.