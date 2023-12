Un goffo cavaliere romagnolo che insegue imprese impossibili: il nuovo racconto di un prof dell'Itis "Marconi"

A metà tra Don Chisciotte e un personaggio di Italo Calvino, Gregorio di Bonaventura, nato dalla penna di Edoardo Saccone, è un goffo cavaliere romagnolo che insegue imprese eroiche che forse non esistono, o non sono mai esistite. Il nuovo racconto di Edoardo Saccone, trentenne forlivese che insegna italiano e storia all'ITI Marconi di Forlí, si intitola "Se trovi in questo fiasco" Cavalieri, scudieri e povera gente sul finire della Cavalleria in Romagna", pubblicato dalla casa editrice Il Ponte Vecchio di Cesena.

Nel 2022 lo scrittore ha pubblicato il suo primo romanzo "La camicia di ferro" per CartaCanta Editore – Capire Edizioni, mentre "Se trovi in questo fiasco" è il suo primo romanzo storico, sospeso tra il dramma e la commedia e ambientato nella Romagna Medievale. La presentazione del libro avverrà giovedì 21 dicembre alle 21 al Circolo Arci Valverde (Via Valverde 15, Forlì, ingresso gratuito con tessera Arci).

Il libro, come detto, narra le vicende di due uomini: Fidentino Capitisporci, giovane scudiero alla ricerca di un futuro nel mestiere delle armi, e Gregorio di Bonaventura, goffo cavaliere che insegue imprese eroiche che forse non esistono, o non sono mai esistite. Le strade dei due si incrociano a Rivafiorita, piccolo e indifeso villaggio del ravennate, in cui Gregorio deve affrontare liti tra contadini, una locandiera bellicosa, un selvaggio che terrorizza la popolazione locale, un gruppo di disperati che si spacciano per i terribili Magiari. Ma il cavaliere si trova tra le mani una seconda difficoltà quando il Papa, con una nuova Tregua di Dio, sospende ogni ostilità in terra cristiana, e lui non può combattere tranne che a chiacchiere. E quando i pericoli saranno terminati, ai due non resta che dimenticare i sogni di avventure e ad adattarsi alla semplice vita contadina. Fino a quando la loro prospettiva cambia radicalmente e il destino, o la volontà, operano contro di loro.

"Scrivere questo romanzo è stato molto divertente - spiega l'autore - il cavaliere Gregorio e il suo scudiero Fidentino, immersi nelle loro avventure sgangherate, hanno preso vita molto velocemente e hanno sorpreso prima di tutto me. A quel punto mi sono domandato: bene, ora che il libro c'è, a quale editore potrebbe interessare questa storia? Ovviamente mi sono risposto: "Il ponte vecchio". Quando ho proposto loro il manoscritto, la casa editrice si è dimostrata interessata e con grande gentilezza e cura mi ha aiutato a lavorare sul testo, per farlo diventare come lo potete leggere ora. Scrivere questo romanzo è stata la mia piccola avventura". Progetti futuri? "Potrei riprendere in mano un romanzo un po' thriller e un po' noir che avevo iniziato dopo il primo libro. E' una storia un po' complessa ma ora, con occhi diversi, potrei anche rimetterci mano e individuare chi è l'assassino..."