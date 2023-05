Un gran ballo in abiti dell'800 dopo la vista alla mostra sulla moda

Società di Danza, Circolo di Romagna Aps, in collaborazione col circolo Acli "Lamberto Valli"di Forlì, organizza come evento collaterale alla mostra "L'Arte della Moda", un gran ballo ottocecentesco a palazzo Albicini. L'evento si svolgerà il 27 maggio dopo le visite guidate al museo San Domenico.

Dame e cavalieri, in abito ottocentesco, partiranno in promenade da palazzo Albicini dalle 15,30 per le due visite programmate alle 16 e 16,20 per poi ritornarvi. Nel salone Aurora, dopo una breve introduzione curata dall'Associazione mazziniana italiana, dalle 18,00 sarà realizzato il ballo con danze di società, alcune tratte da manuali storici e alcune coreografate dal maestro Fabio Mollica, fondatore della Società di Danza, su musiche della famiglia Strauss e compositori contemporanei dell'epoca.

Il periodo storico di riferimento, per l'abbigliamento, è il periodo romantico-borghese compreso dall'anno 1836 al 1855, anni in cui nella moda si raggiunge un'indiscutibile armonia dello stile. Il Corriere delle Dame, nel 1844, definisce questo periodo come la "poesia della moda", osservando pure che una "ben intesa semplicità s'accattiva facilmente la simpatia universale" L'iniziativa ha come finalità quella di rendere omaggio alla storia e ai valori fondanti la società odierna, valori che possiedono radici nella cultura democratica e liberale dell'800. Nella realizzazione delle danze, si materializza il gioco delle relazioni sociali e delle regole di etichetta sui cui si fondava la vita pubblica della società ottocentesca.