Un grande concerto per le scuole alluvionate di Forlì

Martedì 11 luglio ForlìMusica chiama a raccolta il mondo della musica classica in un concerto nell'Abbazia di San Mercuriale di Forlì, dove si esibiranno alcuni dei maggiori interpreti della scena internazionale quali Marco Rizzi (violino), Danilo Rossi (viola), Mario Brunello (violoncello), Andrea Lucchesini (pianoforte), con l'Orchestra Maderna diretta da Nil Venditti, valentissima e giovanissima Direttrice d’orchestra con brani capolavoro dedicati ai loro strumenti.

Nella seconda parte del concerto ci sarà l'esecuzione della Settima Sinfonia di L. V. Beethoven diretta sempre da Nil Venditti, in cui tutti i solisti e tutti gli strumentisti che avranno aderito alla "chiamata" alla solidarietà fatta da ForliMusica, siederanno in orchestra in un momento straordinario di condivisione e di bellezza.

Tutti gli artisti coinvolti si esibiranno gratuitamente e il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alle scuole dell'infanzia e primarie dei quartieri forlivesi di Romiti, Cava e San Benedetto, colpiti duramente dall'alluvione.



INFO E BIGLIETTI: https://teatrodelleforchette.it/tkts_grandi_interpreti-527.html