Un grande "Concerto per Modigliana" con il Chorus Fantasy

La Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Modigliana, dopo la fruttuosa collaborazione degli scorsi anni, organizzano un elettrizzante Concerto per Modigliana che sarà anche un occasione per mettersi per una sera dietro le spalle le preoccupazioni di questi ultimi mesi.

Infatti, il 22 settembre - alle ore 21 - al Teatro dei Sozofili di Modigliana si esibirà il Chorus Fantasy, un coro polifonico, con solisti, il cui repertorio spazia dal mondo del musical a quello del pop, del rock e della commedia musicale italiana, con arrangiamenti a più voci e sovrapposizioni esecutive molteplici: la preparazione e la direzione sono di Annalisa Gardella e gli arrangiamenti sono curati dal Maestro Orio Conti.

Il coro Chorus Fantasy è una formazione recente, attiva sulla scena da pochi anni ma che ha già preso parte ad importanti Concerti, Rappresentazioni Teatrali e Stagioni musicali.I brani in repertorio sono tratti da famosissimi Musicals quali Rent, Hair, Chicago, Chorus Line, per citarne solo alcuni, per toccare poi il mondo del Pop, del Rock con John Lennon, Leonard Cohen, Elton John, e tanti altri ancora, compreso anche la Commedia Musicale Italiana.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Il Concerto è reso possibile dal Comune di Modigliana, dalla Young Musicians European Orchestra, dal Ministero della Cultura, e dalla Regione Emilia-Romagna. Per info: erconcerti1@yahoo.it