Un grande omaggio alle musiche del cinema all'Unieuro Arena: torna il "Concerto per Federico"

Il “Concerto per Federico” ha una lunga tradizione che si rinnova all’Unieuro Arena-Pala Galassi il 31 marzo. Fin dal 1991, anno in cui il pianista Federico Mariotti morì in un incidente stradale, i suoi familiari e i suoi più stretti amici vollero promuovere delle iniziative culturali musicali in sua memoria e dare vita alla scuola di musica Messaggio musicale Federico Mariotti, che da 30 anni svolge la propria attività a Forlì.

VIDEO - IL CONCERTO PER FEDERICO - La presentazione, ecco cosa bisogna attendersi

La storia

Il Concerto, fin dalla sua prima edizione, è un concerto di musica leggera dove si “mescolano” vari generi musicali (pop, rock, musica per il cinema e jazz). Partecipano insegnanti della scuola, amici e artisti della nostra città, un’orchestra (più o meno grande a seconda delle situazioni). Nei primi anni fino alla fine degli anni 90 si svolgeva ogni anno nel quartiere dove Federico viveva (zona Aeroporto di Forlì). "Dal 2000, visto l’interesse e il successo di pubblico abbiamo iniziato a proporlo in centro a Forlì con cadenza biennale. Nel luglio del 2011 il concerto si è tenuto in Piazza A. Saffi alla presenza di circa 3000 persone - racconta Flavio Pioppelli, direttore della Scuola di Musica Messaggio Musicale Federico Mariotti -. Oltre 100 artisti (musicisti, cantanti, coro polifonico ecc.) hanno dato vita ad un grande concerto nel ventesimo anniversario della morte di Federico Mariotti. La tradizione non si è interrotta negli anni a seguire fino alla edizione del 2017 che ha avuto luogo presso il Parco Urbano “Franco Agosto” di Forlì. Questo concerto è sempre stato un evento di amicizia, musica e solidarietà e da sempre ha sostenuto le opere della Caritas diocesana".

"Nel 2022 abbiamo festeggiato i 30 anni della nostra attività con una rassegna musicale “Con la musica nel cuore”: 5 appuntamenti musicali dallo stile e contenuti differenti - prosegue Pioppelli -. Abbiamo iniziato il 7 dicembre 2021 presso l’Auditorium San Giacomo con un concerto dedicato alla musica di Jhon Williams, a seguire si sono svolti gli altri spettacoli in varie location in tutta la città di Forlì per tutto il 2022 fino a concludersi con uno spettacolo grandioso in Piazza Saffi con un programma completamente nuovo. Il concerto finale in programma il 7 luglio 2022 nella splendida cornice di Piazza Saffi è stato interrotto a pochi minuti dall’inizio da un temporale. Anche il sindaco Gian Luca Zattini, presente in piazza Saffi si è reso immediatamente disponibile ad incontrare lo staff organizzativo per capire come e se era possibile riproporre il concerto. La vicinanza dimostrata da parte degli amministratori ci ha permesso di mettere nuovamente in moto la macchina organizzativa, ci è stata concessa una grande opportunità, riproporre il nostro spettacolo "Concerto per Federico-omaggio al cinema" presso l’Unieuro Arena-Pala Galassi il 31 marzo".

Il concerto

Il programma musicale è dedicato alla musica per il cinema dagli anni ‘30 ad oggi, un genere musicale che ha regalato pagine di straordinaria bellezza al mondo. Saranno eseguite colonne sonore di film molto noti come Flashdance, Dirty Dancing, Il Postino, Il buono, il brutto e il cattivo, Il Re Leone, Frozen. Verranno eseguiti brani di autori quali Morricone, Williams, Zimmer, Rota, Mancini, Horner. Sono coinvolti oltre 100 musicisti, il Coro di San Paolo e Cappuccini, il Coro di voci bianche della Scuola di Musica Messaggio Musicale Federico Mariotti Le Sette Note, e per l’occasione sarà sul palco anche il Corpo di ballo dell’Arte Danza University A.S.D. di Forlì.

Informazioni

Apertura delle porte ore 20.30, inizio dello spettacolo ore 21.00. Ingresso a pagamento: adulti 15,00 € , bambini fino a 14 anni 5 €. Bambini sotto ai 5 anni gratuito (è neessario segnalare via mail la partecipazione dei bambini fino a 5 anni). È possibile acquistare i biglietti tramite il circuito Ciaotickets, attraverso il sito della rassegna musicale: www.conlamusicanelcuore.com oppure direttamente dal link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/concerto-federico-omaggio-al-cinema-forli. Per ulteriori informazioni: conlamusicanelcuore30@gmail.com 0543/473253 375/7058755