Un incontro per ricordare due illustri forlivesi: Sauro Rocchi e Mario Vespignani

Venerdì 4 novembre, alle ore 16.00, presso la Sala Ex Mazzini, corso della Repubblica 90/b, si svolgerà un incontro promosso dal Centro di Cultura Romagnola"E' Racoz" dal titolo "Forlì illustrata da Sauro Rocchi e raccontata da Mario Vespignani", dedicato a due personaggi che in ambito artistico, culturale e poetico hanno dato molto alla nostra città. Nel corso del pomeriggio sarà proiettata e commentata una selezione di illustrazioni di palazzi, monumenti e scorci forlivesi che Sauro Rocchi realizzò con la sua personalissima tecnica grafica.

Di Mario Vespignani verranno lette da Giuseppe Brunelli, Loretta Fiumana, Radames Garoia, Francesco Nardi e Nivalda Raffoni poesie e zirudelle recentemente pubblicate nel libro U n'è mai témp par murì', mentre il volume sarà presentato da Ennio Gelosi, che ne ha curato la pubblicazione insieme a Leonardo Michelini, Giuseppe Schiumarini e Gabriele Zelli.

Intermezzi musicali di Claudio Molinari. Interverranno i familiari di Sauro Rocchi e di Mario Vespignani. Coordineranno l'incontro Alvaro Lucchi e Gabriele Zelli.

Di Sauro Rocchi sarà consegnata in omaggio copia dell'opera grafica "Via Sassi" (fino ad esaurimento delle copie disponibili) e a tutti i partecipanti una cartolina raffigurante uno scorcio della città Forlì. Di Mario Vespignani verrà fatto omaggio di un breve estratto del libro, mentre la pubblicazione sarà in vendita a 10 euro (il ricavato sarà destinato alla Fondazione Istituto Prati per l'assistenza medica ai cittadini poveri). Partecipazione libera. Per informazioni: Gabriele Zelli 3493737026.