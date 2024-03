Un incontro sul tema “La Costituzione letta dalle donne” con Tiziana Donati

Auser Volontariato Forlì e il Quartiere 9 Foro Boario San Benedetto, in collaborazione con l’Associazione Anziani “Due Tigli”, organizzano alla vigilia dell’8 Marzo un incontro sul tema “La Costituzione letta dalle donne”, con la relatrice Tiziana Donati. L'incontro è in programma sella serata di giovedì 7 marzo alle 20.30, in via Orceoli 15 a Forlì. L’evento è patrocinato dall’Assessorato ai Rapporti con i Quartieri del Comune di Forlì.