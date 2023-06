"Un mare di fanzine", quattordicesima edizione con tante esclusive

Dal Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, unica organizzazione dell'ambito in Italia, il 21 giugno prende avvio l'immancabile manifestazione 'Fanzine's Summer - Estate Fanzinara', giunta alla sua Quattordicesima Edizione. Un mondo, nonché un mare, di proposte esclusive e innovative che dal 21 giugno con l'inizio dell'estate saranno proposte al pubblico per tutta la stagione estiva come alternativo 'mare' forlivese; 'Un mare di... Fanzine'! Con un calendario di eventi sempre più ricco e articolato anche per questa stagione, targata 2023, proseguono i tanti progetti attivi da anni, quali l'esclusivo 'Una Fanzine al Giorno' #AFanzineADay2023, giunto al suo quarto anno con adesione provenienti da tutta Italia e estero, presentando una fanzine in ogni giorno dell'anno. Con l'apertura pubblica straordinaria nel pomeriggio di martedì 21 giugno, dalle ore 14:00 alle 18:00, si parte con visite guidate, incontri, esposizioni ed eventi generici legati all'universo delle auto-edizioni fanzinare, oltre alle aperture su richiesta. Notevole impegno e grande lavoro di volontariato per informare e chiarire a tutti gli interessati i molteplici aspetti della produzione auto-edita dell'Editoria fanzinara italiana. A Partire dal mese di luglio dedicato alle fanzine, alla 'Giornata Internazionale delle Fanzinoteche' e ancora, presenti i 'Consigli di lettura' mentre in agosto come ogni estate l'immancabile 'Ghiacciolata Fanzinara', e molte altre proposte con fresche fanzine per una calda estate. Appuntamenti imperdibili, dove tutti gli appassionati e curiosi dell'auto-edizione potranno scoprire e conoscere la vastità dell'editoria fanzinara guidati dall'esperto nazionale fanzinotecario GianLuca Umiliacchi. Omaggio al pubblico, fino ad esaurimento, di fanzine, per informazioni 339 3085390, fanzinoteca@fanzineitaliane.it



Ampia disponibilità per visite guidate alla 'Biblioteca delle fanzine', l'atipica realtà nonché eccellenza locale e nazionale potrà essere visitata, su richiesta, per tutto l'anno 2023. Per questa estate non manca anche l'aspetto didattico, grazie al supporto di assistenza esterna alla decima tesi di laure sulle fanzine, una editoria che, oltre a rappresentare un grande patrimonio sociale e culturale, con un valore inestimabile, è una formidabile opportunità di crescita didattica individuale e sociale che investe l'intera comunità. La manifestazione, come ogni anno, aderisce al progetto di promozione della lettura e conoscenza fanzinotecaria, che vede coinvolte altre organizzazioni, locali e internazionali, in grado di essere il portavoce nazionale di questa importante ed utile, come definito dal Ministero della Cultura, realtà socio-culturale misconosciuta. 'l naufragar m'è dolce in questo mare... di fanzine', si potrebbe affermare, per lasciarsi rapire e trasportare in un mare di vitalità, il cui fondale è formato da una concreta e forte esperienza sociale. Previste in cartellone esposizioni consultabile, presentazioni e interventi mirati sulla comunicazione, conoscenza e apprendimento che verte anche sulla 'educazione non formale', strumento di comunicazione individuale e sociale, in cui si fondono elementi che stanno cambiando la sostanza dei modi di diffusione della notizia e nell’approccio ad essa. Immancabili le adesioni con partecipazioni alle varie campagne per manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale. Progetto che per la città di Forlì si dimostra, a ben diritto, esclusivo oltre che innovativo, con ovvi collegamenti alle azioni fondamentali per il raggiungimento degli importanti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU alla quale consapevolmente aderiamo per favorire lo sviluppo del senso di appartenenza e di comunità, aumentando la coesione sociale e diffondendo l’educazione civica con significato e il valore ancora più profondi.



Non si arresta neanche in estate l'attività e l'impegno, con conoscenze e professionalità esclusive, dello Staff Fanzinoteca, tutto eseguito col solo volontariato, perché la vera cultura non va in vacanza! Con i suoi 13 anni di interrotta attività gratuita con le moltissime energie, fisiche ed economiche, di lavoro e soldi investiti quasi esclusivamente dalla stessa associazione di volontariato, mostrano risultati di cui essere molto fieri perché circa 150 mesi di confronti e riscontri sono la concreta certezza che questa unica realtà, una grande eccellenza per la piccola Forlì, può soltanto crescere e migliorare ancora. La struttura fanzinotecaria, con la propria valida rete di contatti nazionali ed internazionali, unisce momenti di svago con momenti di confronto pubblico col fine di dare anche risalto e valorizzare alle risorse creative, culturali e sociali presenti sul territorio. Dal 2010, senza sosta, il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 offre al grande pubblico le tante iniziative culturali dedicate al mondo fanzinotecario, operando sul territorio forlivese ed oltre, e col supporto della Rete collaborativa e partecipativa della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca delle Fanzine', prosegue la sua attività di volontariato nell'unico punto di riferimento nazionale, gratuitamente disponibile per tutti gli interessati e aperta, su richiesta, anche quando le altre biblioteche sono chiuse. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fanzinoteca@fanzineitaliane.it