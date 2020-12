Un memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa, l'immenso progetto dell’architetto Eisenman

L'Istituto storico di Forlì organizza la conferenza "I dispositivi memoriali della Shoah: il Memoriale per gli Ebrei assassinati d'Europa di Peter Eisenman a Berlino" in progrmma martedì 15 dicembre, ore 15.45. A condurre la conferenza la relatrice Tania Flamigni, laureata in arti visive e collaboratrice dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena.

Il “Memoriale agli Ebrei d’Europa Uccisi”, composto dal campo di 2711 stele progettato dall’architetto americano Peter Eisenman e dal centro informazioni ad esso sottostante, rappresenta il punto di arrivo di un dibattito sia politico che filosofico, legato al problema della rappresentazione del passato e del come dare forma efficace alla memoria. La conferenza si propone di presentare la storia del memoriale e il dibattito che ne ha accompagnato la realizzazione, esplorando inoltre la dimensione estetica del campo di stele, volutamente privo di un ingresso principale, di barriere di separazione rispetto all'ambiente circostante, di nomi e di significati simbolici, nell'ambito di un processo di modifica radicale del tradizionale statuto celebrativo o didascalico dei monumenti storici e dei siti memoriali.

La conferenza è valida ai fini dell'aggiornamento degli insegnanti. Si svolge in streaming. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, è però obbligatoria l'iscrizione via e-mail entro il 14 dicembre all'indirizzo istorecofo@gmail.com. Nella e-mail di iscrizione indicare nome, cognome, indirizzo e-mail e scuola di appartenenza. Gli iscritti riceveranno via e-mail il link e tutte le istruzioni per collegarsi il giorno della conferenza.