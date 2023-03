Un mondo fantasioso di donne sul palco del Teatro comunale di Predappio con "Sono state quelle del bar"

Sabato 11 marzo alle 21 al Teatro comunale di Predappio, sale sul palco il Teatro delle Forchette con "Sono state quelle del bar", testo e regia di Vally Sedioli.

Cosa può succedere a delle signore di una certa età che si vedono regolarmente al bar per parlare e sparlare di quello che le circonda? Nulla di eccezionale normalmente, ma quando vengono a sapere dalla cameriera che è necessario raccogliere una quota importante di denaro per salvare una giovane vita, danno una scossa alla grigia routine dei loro incontri e decidono di compiere una rapina in banca. Ovviamente il colpo non va a buon fine, tuttavia le signore riusciranno ugualmente a raggiungere la straordinaria meta perché la fortuna le premierà comunque in altro modo. La commedia si sviluppa attraverso le opinioni e le trovate spesso bizzarre e stravaganti sul da farsi delle protagoniste, che con le loro idee campate per aria e a volte divergenti, rendono divertente il proseguire degli avvenimenti e dipingono, con le loro personalità, un mondo fantasioso di donne sempre pronte a riprendersi in mano la vita e a continuare a sognare.

BIGLIETTERIA: INTERO € 15,00, RIDOTTO € 10,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA). INFO E PRENOTAZIONI: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it