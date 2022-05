"Un nomade digitale e l'arte della manutenzione della moto": Marco Massari Calderone racconta la vita itinerante

Mercoledì 25 maggio, alle 21.00,nuovo apputamento alla sede della associazione Inzir Viaggiatorincircolo per la serata "Un nomade digitale e l'arte della manutenzione della moto". Marco Massari Calderone racconta gioie e dolori di una vita itinerante, con un lavoro in movimento e una casa-officina su due ruote.

Calderone, nato a Forlì, emigrato a Bologna e poi accomodato in Inghilterra, riscopre tardi la passione per la moto e decide di farmi adottare dalla pacha-mama lasciando alle spalle una vita comoda ma non a sua misura. Si abbandono alla curiosità di sapere cosa succede nel mondo e costruisce la sua casa ed un ufficio su due ruote e migliaia di chilometri di strada. Otto anni di vita nomade. I primi passi di uno stile di vita proprio.



Eveneto gratuito riservato ai soci Arci