Un nuovo appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale, tra traduzioni e ambito oncologico

L’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine prosegue nella nuova rassegna: Questioni Digitali - Intelligenza Artificiale - Cos’è? Come ci cambierà la vita? Come governarla? Quattro incontri dedicati alla Intelligenza Artificiale, ai suoi ambiti applicativi e alle questioni etiche che ne stanno già derivando.

Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 22 aprile alle ore 18 nella nuova sede del Laboratorio Aperto di Forlì, presso l’ex asilo Santarelli in via Caterina Sforza 45.

Relatori saranno: Cristiano Boscato - gruppo Maggioli, sul tema “Come le tecnologie dell’AI vengono incorporate nei vari ambiti applicativi”, Adriano Ferraresi - dipartimento Interpretazione e traduzione su “Come l’AI sta cambiando il mondo delle traduzioni”, Martina Cavallucci - data scientist Istituto Tumori Romagnolo Dino Amadori, sul tema “AI e medicina. Alcune applicazioni in ambito oncologico”. Condurrà l’incontro Roberto Camporesi - presidente Nuova Civiltà delle Macchine.

Come sempre, si potrà seguire anche in streaming sul canale YouTube della associazione. Ai relatori sarà donata la cartolina a tiratura limitata dell’ architetto Giovanni Tuzio, a cura del Davide Boschini.