Un nuovo laboratorio per adulti over 60 al teatro Testori

Al Teatro Testori il 2023 si apre con una nuova proposta di laboratorio aperta a tutte e tutti coloro con un’età superiore ai 60 anni. Il laboratorio nasce in collaborazione con la Libera Università per Adulti di Forlì e sarà condotto da Giuditta Mingucci presso il Teatro Testori, ogni lunedì dalle 15 alle 17.Questa nuova proposta mira ad accompagnare i partecipanti “Al cuore del teatro. Il percorso si snoderà attorno a un tema centrale, con il quale i partecipanti saranno portati a confrontarsi a partire dal vissuto personale e attraverso i mezzi propri del teatro. Si faranno esercizi per l'affinamento dei sensi e dell'attenzione, per approfondire la ricerca, l'osservazione e costruire collaborazione attraverso il teatro, che verrà svelato quale prezioso strumento di conoscenza e di indagine.” Il percorso si concluderà il 20 marzo con un esito pubblico. Le iscrizioni sono aperte entro il 12 gennaio 2023 e i posti sono limitati

Costi:

75 euro (50 per Libera Università Adulti e Residenti Foro Boario)



Info e iscrizioni: progetti.teatrotestori@elsinor.net | tel. 0543722456 (orario 9-13 e 15-17).