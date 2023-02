Un nuovo weekend di musica alla Rimbomba di Bertinoro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì sera 3 febbraio al Circolo culturale La Rimbomba Bertinor, alle ore 21:45, arriva il Bonomo Power Trio, guidato dal chitarrista e songwriter Giuseppe Bonomo e composto da Lorenzo Valentini al basso ed Emanuele Zamagni alla batteria. Il concerto della Rimbomba esplora le possibilità espressive dei grandi Power Trio della storia: Cream, The Jimi Hendrix Experience, Beck Bogert & Appice. Grandi riff, improvvisazioni collettive, psichedelia e un po' di progressive.

Venerdì sera sarà possibile cenare alle ore 20:00. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:45. E' richiesta la prenotazione sia per la cena che per il concerto. Telefono e Whatsapp 333.1296915