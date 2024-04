Edizione speciale di "Un'opera al mese": si svela una della lunette inedite di San Mercuriale

Mercoledì 10 aprile alle 18.00, presso l'Abbazia di San Mercuriale, edizione straordinaria di "Un'opera al mese". Il professor Francesco Salvestrini, docente di storia medievale presso l'Università degli Studi di Firenze, presenta la lunetta affrescata con storie di San Giovanni Gualberto (inizi XVII sec.), dal chiostro di San Mercuriale.

Per info: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it ; 0543712627.

In origine, le 30 lunette di primo seicento e di Scuola forlivese erano tutte collocate sotto le campate di volta del Chiostro di San Mercuriale. Nel corso dei decenni il ciclo di affreschi è stato smembrato: oggi nel Chiostro sono rimaste 4 lunette; altre 19 sono depositate presso il Seminario vescovile di via Lunga dove risultano deteriorate dal punto di vista conservativo; 7 non risultano più rinvenibili.