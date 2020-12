Un panettone per fare del bene: torna in piazza l'iniziativa di Emergency

Sabato 5 e domenica 6 dicembre, nelle piazze italiane, si trova il “Panettone fatto per bene”, realizzato per il secondo anno consecutivo da Emergency in collaborazione con Tre Marie, storico marchio di dolci. A Forlì l'appuntamento è in Piazza Saffi: sabato dalle 15 alle 17.30 (lato Palazzo Comunale), domenica dalle 9.30 alle 12 (lato Camera di Commercio).

Acquistandolo si dà un contributo alla realizzazione dei progetti umanitari che Emergency porta avanti dal 1994 in Italia e nel mondo; contributo ancora più significativo in questi mesi di crisi in cui tante persone sono vittime della terribile pandemia da Covid-19 e che hanno posto l’accento, una volta di più, sull’importanza di garantire il diritto universale alle cure gratuite e di elevata qualità.

Come è noto Emergency, che era già intervenuta su diversi fronti nella prima fase del Covid-19 - dalla prevenzione del contagio alla cura dei malati in terapia intensiva all’ospedale di Bergamo, e altri interventi ancora -, sta svolgendo un ruolo attivo anche in questa seconda fase, in particolar modo in Calabria e, più in generale, a sostegno delle persone a rischio o in difficoltà economica.