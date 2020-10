Escursione e merenda in e-bike tra boschi e montagne

Domenica 18 ottobre è in programma l'ultima escursione stagionale con e-bike. Partenza da Campigna alle ore 10:00 in direzione Pian del Grado alla scoperta di un piccolo Borgo.



Prevista una merenda a Pian del grado alle ore 13:00. Poi ripartenza per il ritorno a Campigna.



L'escursione è gratuita e fa parte del progetto "Autunno Slow" con guida e noleggio e-bike full ammortizzate compresi. Info e Prenotazioni Tassinari Manuel 3470824105 anche Wathsapp.