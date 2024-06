Un pomeriggio al Parco della Pace per un tuffo nei riti ed usanze della Romagna di ieri e di oggi

Auser Volontariato forlì, in collaborazione con il quartiere 9 Foro Boario San Benedetto, organizza per il pomeriggio sabato 29 giugno dalle 16 alle 18, l’iniziativa “La Romagna di ieri e di oggi - Riti e usanze”. L’evento è in programma alla casetta del Parco della Pace, con ingresso dal parcheggio di via Oslavia.

Parteciperanno Radames Garoia e Nivalda Raffoni; il pomeriggio sarà allietato dall’accompagnamento musicale dal vivo di Daniela e Leonardo Vallicelli.

Per info, 338 8891774; 340 6602343