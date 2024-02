Un pomeriggio all’insegna del sano divertimento con il Carnival Party

Domenica a partire dalle 16:30 la discoteca ControSenso di Forlì, in collaborazione con diverse scuole medie di Forlì e dintorni, con alcune delle Associazioni Genitori delle stesse , con i Dj di Cosascuola Music Academy, organizza il "Carnival Party", una vera e propria festa privata intesa come momento di ritrovo, di ballo e di intrattenimento all’insegna del Sano Divertimento - progetto di Matilde Montanari - Big Fun No Trip. Per partecipare all'evento, è possibile acquistare i biglietti - inprevendita (guardaroba e consumazione analcolica compresa), online all'indirizzo https://www.ticketsms.it/event/SUNDAY-CLUB-Forl-Controsenso-Club-25-02-2024 - Non mancheranno i popcorn, lo zucchero filato i cocktail rigorosamente analcolici. Per informazioni si può contattare il numero 3487263524.